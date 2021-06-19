МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российские вузы начинают приемную кампанию, но если абитуриенту не хватит баллов ЕГЭ для поступления на бюджет, не стоит спешить с потребительским кредитом на оплату образования, поскольку для россиян действует льготная кредитная программа с господдержкой, сообщила РИА Новости директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас. Москва отключит от сети таксистов с иностранными водительскими правами

"Если поступить на бесплатное отделение сразу не получилось и выбор вуза зависит от бюджета, то хорошим решением может стать кредит на образование с господдержкой. Эта мировая практика только набирает обороты в нашей стране", — сказала Харнас. Она напомнила, что целевой займ со ставкой всего 3% годовых можно оформить гражданам России, которым исполнилось 14 лет. Правда несовершеннолетние заемщики должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей.

Льготную программу кредитования курирует министерство науки и высшего образования. Сейчас такие кредиты выдают только в Сбербанке, с которым ведомство подписало специальное соглашение. Деньги не выдаются на руки, а перечисляются в вуз в счет оплаты за обучение. При этом банк предоставляет льготный период на время обучения в вузе (до пяти лет) и поиск работы (девять месяцев). "В это время вы платите только проценты по займу, а не основной долг. Все сделано для того, чтобы кредитная нагрузка росла постепенно и не давила на бюджет студента в самом начале его карьеры", — пояснила Харнас.

"Допустим, студент планирует взять 1 миллион рублей на десять лет, из которых четыре года уйдет на обучение и еще девять месяцев на поиск работы. В этот льготный период ему нужно будет платить только проценты – около 2700 рублей в месяц. Затем молодой человек устраивается на работу и оставшиеся пять лет и три месяца по договору он будет гасить тело кредита – то есть сам миллион. Ежемесячный платеж вырастет приблизительно до 16 тысяч рублей. Общая переплата по кредиту за десять лет составит примерно 159 тысяч рублей". – подсчитала собеседница агентства. Туроператоры ожидают ажиотажный спрос россиян на туры в Турцию

На образовательный кредит с господдержкой могут претендовать только граждане России, которые выбрали вуз, участвующий в программе субсидирования. По состоянию на июнь 2021 года в этом списке числится 561 образовательная организация. "Если вашего института нет в перечне или вы хотите получить кредит на обучение за рубежом, воспользоваться льготным предложением не получится", — сказала Харнас. Но даже в этом случае эксперт не советует брать обычный потребительский кредит.

"Сейчас у большинства крупных банков есть специальные целевые займы на образование с более выгодной процентной ставкой — от 5% — и удобной структурой погашения. Договором также предусмотрены отсрочки платежей на время поиска работы и другие специальные условия. В каждом банке они свои, поэтому стоит потратить время на выбор", — пояснила она.

В Центре финансовой грамотности предупреждают, что иногда под обложкой "образовательного кредита" скрывается обычный потребительский займ. Поэтому надо сравнивать предложения разных банков и внимательно читать договор перед тем, как поставить подпись. "Кроме того, при выборе образовательных кредитов обращайте внимание, что процентная ставка может значительно колебаться в зависимости от того приобрели ли вы страховку или отказались от нее, являетесь ли вы клиентом банка или нет". – подчеркнула Харнас.