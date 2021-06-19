МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россияне хотели бы зарабатывать в среднем 131,6 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение участников опроса сервиса "Работа.ру". Стало известно, сколько россияне тратят на мобильные игры

Отмечается, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.

Женщины в целом оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины. На пять баллов этот уровень оценили по 14% представителей обоих полов, а на "четверку" — 24% женщин и 18% мужчин.

Большая часть респондентов сочли свой уровень счастья средним: 33% россиянок и 32% россиян. При этом совсем несчастными себя ощущают 20% мужчин и 14% женщин.

Всего в исследовании приняли участие пять тысяч человек.