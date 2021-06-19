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2021
https://1prime.ru/society/20210619/833976194.html
Россияне назвали размер желаемой заработной платы
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Россияне хотели бы зарабатывать в среднем 131,6 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение участников опроса сервиса "Работа.ру". Отмечается, что мужчины в среднем... ПРАЙМ, 19.06.2021
зарплата, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россияне хотели бы зарабатывать в среднем 131,6 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение участников опроса сервиса "Работа.ру".
Отмечается, что мужчины в среднем назвали цифру выше, чем женщины. Так, россияне хотели бы получать ежемесячно 144,3 тысячи рублей, а россиянки — 107 тысяч рублей.
Женщины в целом оценили свой уровень счастья выше, чем мужчины. На пять баллов этот уровень оценили по 14% представителей обоих полов, а на "четверку" — 24% женщин и 18% мужчин.
Большая часть респондентов сочли свой уровень счастья средним: 33% россиянок и 32% россиян. При этом совсем несчастными себя ощущают 20% мужчин и 14% женщин.
Всего в исследовании приняли участие пять тысяч человек.