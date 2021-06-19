МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять, считает уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться", — сказала Кузнецова, выступая на съезде ЕР. Путин назвал кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии

Она также предложила те годы, которые родители тратят на воспитание детей, включать в трудовой стаж.

"Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — отметила Кузнецова.