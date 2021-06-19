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Размер материнского капитала должен расти, считает Кузнецова
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Размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять, считает уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова. "Маткапитал, на наш взгляд,... ПРАЙМ, 19.06.2021
материнский капитал, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять, считает уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться", — сказала Кузнецова, выступая на съезде ЕР.
Она также предложила те годы, которые родители тратят на воспитание детей, включать в трудовой стаж.
"Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей", — отметила Кузнецова.