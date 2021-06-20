ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июн — ПРАЙМ. Привитых от коронавируса в России еще мало, а доля переболевших, у которых остались антитела, небольшая, поэтому вирус может распространяться еще быстрее, если не иммунизировать достаточное количество населения, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. Роспотребнадзор Москвы поручил компаниям привить 60% сотрудников

"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая… Это значит, что он (вирус — ред.) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться", — сказала Сперанская в эфире передачи "Вести недели" на канале "Россия 1".

Она пояснила, что единственное спасение в этой ситуации — это «привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться».

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".