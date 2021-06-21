МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 17 378, до 5 334 204, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Подмосковье выявили рекордное за всю пандемию число случаев COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 664 (15,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 334 204 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046). Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области и Ненецком автономном округе — по пять, в Еврейской автономной области — восемь. В России посоветовали сокращать рабочий день из-за жары

Прирост числа заболевших COVID-19 за сутки не зафиксирован в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста в Магаданской области и Северной Осетии — 0,06%.

За сутки в РФ выписан 8 361 человек после COVID-19, за все время — 4 878 333. В частности, в Москве выписаны 3 098 человек, в Подмосковье — 997, Санкт-Петербурге — 425.

За сутки в России отмечено 440 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 129 801, в том числе в Санкт-Петербурге за сутки подтверждены 80 смертей пациентов с COVID-19, в Москве — 79, в Нижегородской области — 20.