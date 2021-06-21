2021-06-21T13:57:00+03:00
2021-06-21T14:26:15+03:00
2021-06-21T13:57:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210621/833989838.html
Власти Подмосковья рассказали о розыгрыше квартир за вакцинацию
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике... ПРАЙМ, 21.06.2021
подмосковье, вакцинация, covid-19, пандемия, квартиры, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83303/39/833033990.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83303/39/833033990.jpg
https://1prime.ru/images/83303/39/833033989.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83303/39/833033989.jpg
https://1prime.ru/images/83303/39/833033988.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83303/39/833033988.jpg
https://1prime.ru/health/20210619/833979858.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина.
"Жителям направлено более 3 миллионов писем с призывом вакцинироваться и принять участие в акции, информационная кампания будет продолжена до 26 июня включительно", — сказала Звягина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.
Губернатор отметил, что для того, чтобы стать участником в акции, недостаточно просто привиться — нужно заявить об этом и зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за вакцинацию первым компонентом препарата будет разыграна квартира. Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня сделать прививку и на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.