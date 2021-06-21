МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Жителям Московской области разослали уже более 3 миллионов адресных сообщений о розыгрыше квартиры за вакцинацию, сообщила министр правительства региона по информационной политике Анастасия Звягина. Путин призвал ускорить темпы вакцинации граждан

"Жителям направлено более 3 миллионов писем с призывом вакцинироваться и принять участие в акции, информационная кампания будет продолжена до 26 июня включительно", — сказала Звягина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.

Губернатор отметил, что для того, чтобы стать участником в акции, недостаточно просто привиться — нужно заявить об этом и зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции, за вакцинацию первым компонентом препарата будет разыграна квартира. Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня сделать прививку и на региональном портале госуслуг кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.