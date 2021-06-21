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Число вакцинированных в Петербурге за неделю возросло на 17%
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Количество жителей Петербурга, сделавших прививку от коронавируса, за неделю возросло на 17%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. "Можно... ПРАЙМ, 21.06.2021
коронавирус, вакцинация, санкт-петербург, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. Количество жителей Петербурга, сделавших прививку от коронавируса, за неделю возросло на 17%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось… по сравнению с предыдущей неделей на 17%, но большую радость я бы испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам Лисовца, городские пункты вакцинации могут обеспечивать до 200 инъекций в день. При этом фактически они загружены примерно на треть от этого уровня.