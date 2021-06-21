С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. Количество жителей Петербурга, сделавших прививку от коронавируса, за неделю возросло на 17%, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Можно порадоваться, что число вакцинированных увеличилось… по сравнению с предыдущей неделей на 17%, но большую радость я бы испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, городские пункты вакцинации могут обеспечивать до 200 инъекций в день. При этом фактически они загружены примерно на треть от этого уровня.