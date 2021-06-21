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https://1prime.ru/society/20210621/833993901.html
ВОЗ заявила о наличии "дельта"-штамма COVID в более чем 90 странах мира
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Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной... ПРАЙМ, 21.06.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЦЮРИХ, 21 июн — ПРАЙМ. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"… Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", — сказала она на брифинге в понедельник.
По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.