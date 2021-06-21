ЦЮРИХ, 21 июн — ПРАЙМ. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Врачи назвали симптомы индийского штамма коронавируса

"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"… Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", — сказала она на брифинге в понедельник.

По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.