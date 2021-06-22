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Куда в России поехать на заработки летом, сообщило СМИ
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Летом россияне могут получить хорошие зарплаты в разных регионах нашей страны, сообщила "Российская газета". 90 государственных гостиниц в Крыму могут нанять около двух тысяч... ПРАЙМ, 22.06.2021
россия, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, отпуск, доход, гостиницы, отельеры, персонал, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Летом россияне могут получить хорошие зарплаты в разных регионах нашей страны, сообщила "Российская газета".
90 государственных гостиниц в Крыму могут нанять около двух тысяч сотрудников в 2021 году, отметило издание, ссылаясь на Министерство курортов и туризма Республики Крым.
На полуострове летом 2021 года администратор гостиницы будет получать до 45 тысяч рублей в месяц, повар — до 50 тысяч рублей, а горничная — до 40 тысяч рублей.
В Краснодарском крае сборщик чая может "за килограмм может заработать от 100 до 170 рублей", — прокомментировал главный агроном предприятия "Солохаульский чай" Владимир Гребенников.
"В день опытный сборщик может заработать 5-6 тысяч рублей", — добавил Гребенников.
В Санкт-Петербурге садовник получает летом от 65 тысяч рублей в месяц.
Рыбаки и рыбообработчики на Камчатке зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц.