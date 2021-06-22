МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Летом россияне могут получить хорошие зарплаты в разных регионах нашей страны, сообщила "Российская газета". МИД оценил новые заявления США по санкциям против "Северного потока-2"

90 государственных гостиниц в Крыму могут нанять около двух тысяч сотрудников в 2021 году, отметило издание, ссылаясь на Министерство курортов и туризма Республики Крым.

На полуострове летом 2021 года администратор гостиницы будет получать до 45 тысяч рублей в месяц, повар — до 50 тысяч рублей, а горничная — до 40 тысяч рублей.

В Краснодарском крае сборщик чая может "за килограмм может заработать от 100 до 170 рублей", — прокомментировал главный агроном предприятия "Солохаульский чай" Владимир Гребенников.

"В день опытный сборщик может заработать 5-6 тысяч рублей", — добавил Гребенников.

В Санкт-Петербурге садовник получает летом от 65 тысяч рублей в месяц.

Рыбаки и рыбообработчики на Камчатке зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц.