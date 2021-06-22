МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Расходы россиян на свое здоровье в большинстве случаев не превышают 10% от их зарплат, а стоимость самых дорогих медицинских процедур, за которыми они обращаются, чаще всего находится в пределах трех тысяч рублей, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и "СберЗдоровье", с которыми ознакомилось РИА Новости. ФАС напомнила о справедливом распределении субсидий на масло и сахар

В проведенном в июне 2021 года исследовании участвовали более 5000 совершеннолетних пользователей Работы.ру из всех регионов России. Из них 68% указали, что тратят на здоровье до 10% своих ежемесячных доходов. Еще 23% участников сообщили, что расходуют на здоровье 10-30% заработков, 5% опрошенных указали, что тратят 30-50% зарплаты на услуги сферы здоровья, а более 50% доходов тратят на эти цели только 4% жителей России.

"Почти треть опрошенных (32%) отметили, что самые дорогие процедуры из сферы здоровья (обращения к врачам, медицинские услуги, лечение) обходятся им до 1000 рублей. Еще четверть жителей России тратят на здоровье чуть больше — от 1000 до 3000 рублей", — говорится в исследовании. При этом 17% участников рассказали, что самые дорогие процедуры обходятся им от 3000 до 5000 рублей. По 8% опрошенных тратят 5000-7000 или 7000-10000 рублей на здоровье. Каждый десятый житель России тратит на дорогие процедуры из сферы здоровья более 10000 рублей.

Оказалось, что жители России редко отпрашиваются с работы к врачу: 59% опрошенных заявили, что никогда так не поступают, 28% респондентов делают это 1-2 раза в год, а 13% — 3 и более раз в год. При этом 56% участников исследования отметили, что довольны состоянием своего здоровья. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Грецию

"Ритм жизни ускоряется, и людям порой сложно найти время на посещение врачей. В результате многие люди пренебрегают заботой о своем здоровье и часто переносят болезнь "на ногах". Важно обращать внимание на самочувствие и обращаться к специалисту при первых признаках недомогания, тем более в текущей эпидемиологической ситуации", — пояснил РИА Новости гендиректор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер, отметив, что сейчас, благодаря телемедицине можно проконсультироваться со множеством специалистов онлайн.

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