МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса радикально изменила платежные привычки россиян: после окончания режима самоизоляции расплачиваться наличными предпочитает всего четверть жителей страны, рассказал в интервью РИА Новости глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Банк России обновил методику выплат по ОСАГО

"Пандемия полностью изменила наше отношение к нормам гигиены и ожидаемо повлияла на привычку платить наличными. По данным Visa, если раньше почти каждый второй россиянин оплачивал покупки при помощи банкнот, то после карантина (в 2020 году — ред.) предпочтение бумажным деньгам отдают лишь четверть россиян", — отметил он.

На фоне роста безналичных платежей сильно возросла популярность бесконтактных способов оплаты, добавил Бернер. В 2020 году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза – на 88,5%. Для сравнения, в 2019-м рост составил 71,2%, в 2018 году во время чемпионата мира по футболу — только 42%. Хотя на тот момент эти цифры казались колоссальным прогрессом.

"Коронавирус также заставил многих россиян оценить преимущества шопинга в интернете. По нашим данным, во время карантина 38% россиян впервые стали покупать продукты онлайн. Если посмотреть на глобальные цифры, то объемы платежей в онлайне росли со скоростью больше 20% каждую неделю, начиная с середины апреля прошлого года, и в два раза превысили рост оборотов до пандемии. Однако сейчас с полной уверенностью можно сказать, что покупки онлайн уже спустя год стали для нас привычными", — привел данные глава Visa в РФ.

Так, в России во втором квартале этого года оплата товаров онлайн выросла больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего рост платежей наблюдался в таких категориях, как товары для обустройства дома, продовольственные товары и лекарства, заключил Бернер.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.