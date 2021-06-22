ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — ПРАЙМ. Суд обязал краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" возместить ущерб за гибель птиц в результате крупного разлива нефтепродуктов в озеро Соленое в Находке Приморского края весной 2020 года, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. К воздушной блокаде Белоруссии присоединились еще семь стран

В Находке 14 марта 2020 года из-за взрыва на котельной разлилось порядка 2,5 тысячи тонн мазута, был введен режим ЧС. МЧС информировало, что на складе котельной разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом почти три тысячи кубометров. Мазут попал на лед местного озера и на прибрежную территорию, погибли птицы. Режим ЧС был снят 25 мая 2020 года.

"В ходе осмотра загрязненной мазутом акватории озера Соленое и его прибрежной полосы установлен факт гибели 16 особей птиц видов лысуха, кряква, шилохвость обыкновенная, свиязь, берингов баклан, уссурийский баклан, а также занесенной в Красную книгу РФ серой цапли", — говорится в сообщении.

Специалисты Приморской государственной сельскохозяйственной академии установили, что птицы гибли из-за закупорки верхних дыхательных путей нефтепродуктами. Ущерб животному миру составил 79 671 рубль.

"Первореченским районным судом Владивостока требование прокурора о взыскании с организации суммы ущерба, причиненного объектам животного мира, удовлетворено в полном объеме", — сообщает прокуратура.

Ранее суд по иску природоохранного прокурора обязал компанию возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам, в размере 2,46 миллиона рублей.

Решения судов в законную силу не вступили.

По фактам нарушений законов предприятие и его директор привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 360 тысяч рублей. Штрафы оплачены.