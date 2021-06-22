МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 715, до 5 350 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Матвиенко считает тревожной ситуацию с COVID-19 в России

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2455 (14,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 350 919 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 6555, Подмосковье — 1871, Санкт-Петербурге — 1065. Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19

Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Магаданской области — 7, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 4. Наименьший темп прироста COVID-19 в Ингушетии, Северной Осетии (0,06%).

За сутки в РФ выписаны 11 117 человек после выздоровления от COVID-19, за все время — 4 889 450, в том числе в Москве — 3458, Санкт-Петербурге — 1872, Подмосковье — 1079.

За время пандемии в РФ умерли 130 347 больных с COVID-19, за сутки скончались 546 человек. В частности, в Москве скончались 86 человек, в Санкт-Петербурге — 82, в Нижегородской области — 22.