МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рекомендация перевести не менее 30% работников на удаленную работу в Москве сохраняется, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 715

"Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% работников (на удаленку). Граждане, получившие прививку от коронавируса, не учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистанционку", — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева 16 июня постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения по работе зоопарков, фудкортов, ограничения на ночную работу ресторанов и использование инфраструктуры в парках в столице до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра опубликован на его официальном сайте. Также в столице вводится ограничение на зрелищные мероприятия — может присутствовать максимум одна тысяча человек.