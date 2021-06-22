МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Британские ученые нашли признак заражения коронавирусом, который проявился только у привитых, пишет Express. Матвиенко считает тревожной ситуацию с COVID-19 в России

Издание ссылается на данные ZOE COVID Symptom Study, которое обнаружило, что частое чихание и есть симптом, который дает знать о ковиде только у вакцинированных.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — цитирует издание исследователей.

Ученые советуют после прививки и обнаружении у себя частого чихания оставаться дома и сдать тест на COVID-19.