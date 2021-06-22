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2021
https://1prime.ru/society/20210622/833999131.html
Выявлен новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных
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Британские ученые нашли признак заражения коронавирусом, который проявился только у привитых, пишет Express. Издание ссылается на данные ZOE COVID Symptom Study, которое... ПРАЙМ, 22.06.2021
covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Британские ученые нашли признак заражения коронавирусом, который проявился только у привитых, пишет Express.
Издание ссылается на данные ZOE COVID Symptom Study, которое обнаружило, что частое чихание и есть симптом, который дает знать о ковиде только у вакцинированных.
"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — цитирует издание исследователей.
Ученые советуют после прививки и обнаружении у себя частого чихания оставаться дома и сдать тест на COVID-19.