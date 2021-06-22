МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Superjob. Эксперт научил, как общаться по мессенджеру без интернета и сотовой связи

По итогам проведенного порталом опроса, 42% респондентов признались, что у них есть зависимость от интернета. 11% считают себя жертвой Сети. Еще 31% уверены, но не точно. При этом более половины (58%) опрошенных не относят себя к зависимым от цифровых устройств и интернета. Из них убеждены в этом твердо только 24%.

Исследование показало, что женщины (43%) чуть чаще мужчин (40%) становятся жертвами гаджетов и интернета.

Интересно, что каждый пятый (21%) россиянин устраивает перерыв и некоторое время в течение дня не пользуется интернетом. 10% такое практикуют только раз в месяц.

По данным НАФИ, из-за пандемии россияне стали больше пользоваться интернетом (43% жителей страны).