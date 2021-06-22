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2021
https://1prime.ru/society/20210622/834000770.html
Россияне обнаружили у себя интернет-зависимость
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Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Superjob. По итогам проведенного порталом опроса, 42% респондентов признались, что у них... ПРАЙМ, 22.06.2021
технологии, интернет, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Больше 40% россиян признались в интернет-зависимости, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Superjob.
По итогам проведенного порталом опроса, 42% респондентов признались, что у них есть зависимость от интернета. 11% считают себя жертвой Сети. Еще 31% уверены, но не точно. При этом более половины (58%) опрошенных не относят себя к зависимым от цифровых устройств и интернета. Из них убеждены в этом твердо только 24%.
Исследование показало, что женщины (43%) чуть чаще мужчин (40%) становятся жертвами гаджетов и интернета.
Интересно, что каждый пятый (21%) россиянин устраивает перерыв и некоторое время в течение дня не пользуется интернетом. 10% такое практикуют только раз в месяц.
По данным НАФИ, из-за пандемии россияне стали больше пользоваться интернетом (43% жителей страны).