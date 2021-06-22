МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Медики считают, что ревакцинация от COVID будет необходима еще много лет

"На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", — сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.

Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.