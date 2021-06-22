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https://1prime.ru/society/20210622/834001452.html
Власти назвали число москвичей, привитых от коронавируса
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Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. "На сегодняшний день привиты более 2 миллионов... ПРАЙМ, 22.06.2021
вакцинация, коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Более 2 миллионов человек привились от коронавируса в Москве, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"На сегодняшний день привиты более 2 миллионов человек", — сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как ситуация остается сложной, в столице активно распространяется мутировавший "индийский" штамм коронавируса.