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В Москвы запретили мероприятия с присутствием более 500 человек
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием... ПРАЙМ, 22.06.2021
covid-19, пандемия, москва, сергей собянин, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.
"С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", — написал он.
Добавляется, что фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.
"Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", — уточнил мэр Москвы.