МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 22 июня вводится временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек. Собянин назвал условия посещения заведений общепита с 28 июня

"С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", — написал он.

Добавляется, что фан-зоны и танцполы в Москве должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

"Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В то же время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды", — уточнил мэр Москвы.