Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
"Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", — сказал Хрипун на пресс-конференции.
По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.
Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы".
"Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации… Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", — заявил Хрипун.
Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".
https://1prime.ru/society/20210622/834002286.html