МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему надо вакцинироваться вне зависимости от уровня антител, сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Собянин назвал условия посещения заведений общепита с 28 июня

"Если человек переболел коронавирусом, через шесть месяцев ему необходимо вакцинироваться вне зависимости от того, какой уровень антител есть у него. Совершенно не важно, по той простой причине, что актуальный штамм коронавируса требует высоких титров, а они возможны только при вакцинации ", — сказал Хрипун на пресс-конференции.

По его словам, такие же правила должны быть и в отношении вакцинированных.

Ревакцинация от коронавируса в Москве станет возможной через несколько дней, идет нормативное урегулирование, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун на конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы".

"Уровень антител никакого значения не имеет, он через 6 месяцев такой, который как раз требует ревакцинации… Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", — заявил Хрипун.

Отвечая на вопрос, могут ли сейчас отказать в ревакцинации москвичам, которые привились полгода назад, руководитель депздрава сказал, что "через несколько дней это (ревакцинация) будет возможным".