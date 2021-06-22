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В Москве увеличат количество коек для пациентов с коронавирусом
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Власти Москвы до конца недели развернут до 22,5 тысячи коек для больных коронавирусом, но если рост заболеваемости не прекратится, этих коек может не хватить, сообщила заммэра... ПРАЙМ, 22.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы до конца недели развернут до 22,5 тысячи коек для больных коронавирусом, но если рост заболеваемости не прекратится, этих коек может не хватить, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"До конца этой недели мы развернем около 22,5 тысячи коек, и максимальные наши возможности – это около 24 тысяч коек", — сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
Вместе с тем она подчеркнула, что если будет фиксироваться дальнейший рост заболеваемости, коек не хватит.
"Нужно понимать, какой бы масштабный коечный фонд ни был, в любом случае, если эпидемия будет развиваться, если рост заболеваемости мы будем фиксировать большой, то, конечно, этих коек нам не хватит", — заявила заммэра.