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Минздрав пообещал поставить в Москву дополнительные объемы "КовиВака"
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Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее... ПРАЙМ, 22.06.2021
ковивак, вакцина, москва, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена, ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины.
"Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины "КовиВак", — сказал Кузнецов в эфире канала "Россия 24".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".