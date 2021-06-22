МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дополнительные объемы вакцины от коронавируса "КовиВак" будут поставлены в Москву в ближайшее время, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом приостановлена, ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины.

"Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины "КовиВак", — сказал Кузнецов в эфире канала "Россия 24".

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".