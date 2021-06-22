НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн — ПРАЙМ. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство", сообщил минздрав Индии. Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Ранее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.

Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс".

"INSACOG сообщил, что штамм "дельта плюс" в настоящее время является "вариантом, вызывающий беспокойство", и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", — говорится в сообщении минздрава.

"Вариантом, вызывающим беспокойство" штамм называется, когда появляются доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.

INSACOG — это консорциум из 28 лабораторий миздрава Индии, департамента биотехнологии, Индийского совета медицинских исследований и Совета научных и промышленных исследований и создан для секвенирования всего генома коронавируса.