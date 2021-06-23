МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Названы условия для ликвидации коронавируса в мире

"Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших", — сказал он.

При этом врач отметил, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины. "Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", — пояснил Поздняков.

Эксперт также рассказал, что цель мутаций — повышение выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде, они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой.

Так, по его словам, это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов, иммунная система которых не может быстро справиться с вирусом, или в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.

"Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени", — подытожил инфекционист.

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