МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Низкие темпы вакцинации российского населения могут привести к кардинальным мутациям коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста, главного врача "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова. Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

"Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут "работать". Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших", — заявил специалист.

Медик особо подчеркнул, что существующие в настоящее время мутации вируса не влияют на эффективность вакцины.

"Нам известно, что вакцина разрабатывается для того, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины", — отметил инфекционист. Непривитые россияне рассказали о своих планах вакцинироваться

Он рассказал, что для вируса главная цель мутаций — повышение выживаемости и распространенности во внешней среде. Это происходит, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой.

По словам Позднякова, это может происходить у иммунокомпрометированных пациентов: их иммунная система не может быстро справиться с вирусом. Также этому подвержены в условиях скопления зараженных людей, например, в стационарах и ковидных госпиталях.

"Вакцинация может предотвратить некоторые мутации вируса. Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует на вирус, и он не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени", — подытожил врач.