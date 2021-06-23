МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. Врач рассказал, почему вакцина эффективна в случае с новым штаммом COVID

"Обеспечить выделение из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с учётом имеющихся остатков таких лекарственных препаратов в медицинских организациях субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 25 июня 2021 года.

Кроме того, Мишустин поручил внести в кабмин проект документа о поставке вакцины "Спутник Лайт" в регионы объемом не менее четырех миллионов доз. Врач рассказал о серьезных мутациях коронавируса при отказе от вакцинации

"Внести в правительство РФ проект распоряжения правительства РФ о поставке вакцины "Спутник Лайт" в субъекты РФ, предусмотрев в нём объём поставок вакцины не менее четырех миллионов доз и срок окончания соответствующего государственного контракта 30 сентября 2021 года, а также определение единственного поставщика (поставщиков) по закупке и доставке вакцины в субъекты Российской Федерации в соответствии с распределением", — говорится в сообщении.

Кабмин РФ рекомендовал губернаторам сформировать резерв коечного фонда и проинформировать население о вакцинации против COVID-19. Добавляется, что Минпромторг РФ примет меры по обеспечению необходимого запаса кислорода в больницах.