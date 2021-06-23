МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Жертвами финансовых мошенников становятся чаще всего мужчины зрелого возраста, пишет РБК со ссылкой на исследование ВТБ.

Аналитики банка решили составить портрет типичной жертвы финансовых мошенников и выяснили, что меньше всего доверяют подозрительным предложениям и звонкам женщины и пожилые люди.

Только одно слово. Как сделать так, чтобы вас "разлюбили" мошенники

Исследователи отмечают, что мужчины чаще становятся жертвами мошеннических схем, чем женщины: 55% против 45%

Доля граждан старше 50 лет, обманутых мошенниками, составляет 22%.

Банкиры увидели, что злоумышленники использовать опросы по качеству от имени банка, а на самом деле устраивают фишинговые атаки, пытаясь заполучить личные данные клиента, одноразовый код подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизиты карт для проведения мошеннических операций.

"Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете", — цитирует издание руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунову.