Банкиры составили портрет типичной жертвы финансовых мошенников
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Жертвами финансовых мошенников становятся чаще всего мужчины зрелого возраста, пишет РБК со ссылкой на исследование ВТБ.
Аналитики банка решили составить портрет типичной жертвы финансовых мошенников и выяснили, что меньше всего доверяют подозрительным предложениям и звонкам женщины и пожилые люди.
Исследователи отмечают, что мужчины чаще становятся жертвами мошеннических схем, чем женщины: 55% против 45%
Доля граждан старше 50 лет, обманутых мошенниками, составляет 22%.
Банкиры увидели, что злоумышленники использовать опросы по качеству от имени банка, а на самом деле устраивают фишинговые атаки, пытаясь заполучить личные данные клиента, одноразовый код подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизиты карт для проведения мошеннических операций.
"Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете", — цитирует издание руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиту Чугунову.
https://1prime.ru/society/20210623/834009138.html