МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 594, до 5 368 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Россияне стали вдвое чаще проверяться на антитела к COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2770 (15,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 368 513 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 2 тысячи (2323), в Москве отмечено 6534 новых случаев заболевания за сутки.

Распределение по субъектам: 1 Москва 6534, 2 Московская область 2323, 3 Санкт-Петербург 1092", — говорится в сообщении. Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Ненецком автономном округе — четыре, Чукотском автономном округе — два.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии — 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания — 0,06%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия — 0,09%, 3. Республика Адыгея — 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в стране выписаны 12 660 человек после COVID-19, за все время — 4 902 110. В частности, в Москве — 3670, Подмосковье — 1856, Санкт-Петербурге — 1850.

В Москве зафиксирован максимум смертей с COVID-19 (88), в Санкт-Петербурге — 93. Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждено 548 смертей с коронавирусом, за все время скончались 130 895 людей с болезнью.