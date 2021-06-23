МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, подписано соответствующее постановление правительства, сообщил в среду медиаофис Всероссийской переписи населения. Каждый пятый россиянин боится, что его на работе заменит робот

"Подписано постановление правительства РФ… Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года", — говорится в сообщении медиаофиса переписи.

Факт подписания постановления кабмина о сроках переписи РИА Новости также подтвердили в Росстате.

Первые итоги переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года, отметили в медиаофисе.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). Непривитые россияне рассказали о своих планах вакцинироваться

В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил перенести перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президент инициативу поддержал, Росстат также говорил о готовности провести перепись с 1 по 31 октября.

Перепись уже началась в труднодоступных районах, где с апреля по середину мая было переписано порядка 140 тысяч человек, она завершится в декабре 2021 года.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен — по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.