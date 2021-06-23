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2021
https://1prime.ru/society/20210623/834011028.html
Стало известно, как россияне относятся к обязательной вакцинации
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Почти половина россиян считает, что обязательная вакцинация населения от коронавируса необходима, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного... ПРАЙМ, 23.06.2021
россия, москва, ковид, вакцинация, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти половина россиян считает, что обязательная вакцинация населения от коронавируса необходима, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса, 49% россиян поддерживают меру властей. 30% опрошенных раскритиковали решение об обязательной вакцинации и не поддержали его. Еще 16% респондентов признались, что им все равно.
В регионах обязательную вакцинацию ободрили 54% россиян. Каждый третий житель столицы и Петербурга относятся отрицательно к обязательной прививке от коронавируса.
При этом 52% москвичей считают, что обязательная вакцинация поможет улучшить ситуацию с пандемией, 14 % с такой позицией не согласны, еще 22% (в основном, молодежь), признались, что ничего не знают о решении властей.
Ранее "Прайм" сообщал, что некоторые регионы из-за сложной эпидемиологической обстановки ужесточили меры и ввели обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных сфер.