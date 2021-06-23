МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти половина россиян считает, что обязательная вакцинация населения от коронавируса необходима, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На вакцинацию от COVID-19 записалось рекордное число москвичей

В регионах обязательную вакцинацию ободрили 54% россиян. Каждый третий житель столицы и Петербурга относятся отрицательно к обязательной прививке от коронавируса.

При этом 52% москвичей считают, что обязательная вакцинация поможет улучшить ситуацию с пандемией, 14 % с такой позицией не согласны, еще 22% (в основном, молодежь), признались, что ничего не знают о решении властей.

Ранее "Прайм" сообщал, что некоторые регионы из-за сложной эпидемиологической обстановки ужесточили меры и ввели обязательную вакцинацию для сотрудников отдельных сфер.