МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

"Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название "дельта-плюс"… У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных", — рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.