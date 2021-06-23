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Голикова заявила, что штамм COVID "дельта плюс" пока отсутствует в России
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Штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из... ПРАЙМ, 23.06.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название "дельта-плюс"… У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных", — рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.