МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. За последнюю неделю число госпитализированных с коронавирусом в Москве достигло 12 тысяч, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

"По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям — 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии", — сказал Собянин в ходе совещания с членами правительства.

"За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости — 53 тысячи. Такого объема выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения", — добавил он.

"Медицинская система справляется, и мы обеспечиваем всем необходимым граждан, но, тем не менее, понятно, что медицинские возможности, они не безграничны. Хотя пока запас по Москве достаточно серьезный сделан", — также заявил Собянин.

"Мы мобилизовали медицинскую систему, она работает почти близко к полной мощности", — добавил он.

По его словам, сейчас мобилизовано 20 тысяч коек для работы с коронавирусом, всего в городе в системе здравоохранения чуть больше 30 тысяч коек.