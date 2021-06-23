МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. При возникновении проблем с получением QR-кодов для доступа в рестораны столицы с 25 июня для москвичей заработает специальная форма техподдержки на mos.ru, специалисты которой проведут персональную проверку и помогут получить код, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. Москвичам рассказали, как получить сертификат для посещения общепита

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от COVID: прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

В департаменте напомнили, что получить QR-код можно в электронной медицинской карте, приложении "ЕМИАС.ИНФО", с помощью сервиса на портале mos.ru или в регистратуре городской поликлиники граждане, прошедшие вакцинацию в московском медицинском учреждении, смогут с 25 июня. Кроме того, получить QR-код можно на федеральном портале gosuslugi.ru и в мобильном приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус" – в этом случае действительны и те коды, которые были получены до 25 июня.

"При возникновении сложностей с получением QR-кода горожане могут воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня. Если QR-код не будет найден, у пользователя станет доступным обращение в службу технической поддержки, специалисты которой проведут персональную проверку и помогут получить QR-код", — сообщили в пресс-службе департамента. —0-