МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Рандип Гулерия, комментируя заразность нового штамма коронавируса заявил, что очень опасно даже просто один раз пройти без маски мимо носителя нового дельта-плюс варианта вируса. Об этом пишет India Today. Голикова заявила, что штамм COVID "дельта плюс" пока отсутствует в России

Руководитель ведущего медицинского института Индии пояснил, что новый штамм уже начал распространяться по стране. Он получил название "дельта-плюс".

Новый "мутант" крайне заразен: опасно даже пройти мимо без маски рядом с его носителем.

Власти Индии, отметил врач, беспокоит устойчивость штамма к моноклональным антителам и его способность "обходить" иммунитет человека. При этом, добавил он, в целом меры, которые соблюдают для защиты от опасности обычного COVID-19, эффективны и против нового варианта. Подмосковье ужесточает ограничительные меры по COVID-19

Сейчас лаборатории по всей Индии заняты изучением эффективности вакцин от коронавируса в отношении дельта-плюс штамма.

Напомним, что о накануне минздрав Индии сообщил о выявлении нового варианта "дельта" штамма в отдельных районах трех густонаселенных индийских штатов — Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш.