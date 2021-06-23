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Ученый назвал новый штамм COVID заразным даже при мимолетной встрече
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Глава Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Рандип Гулерия, комментируя заразность нового штамма коронавируса заявил, что очень опасно даже просто один раз пройти без... ПРАЙМ, 23.06.2021
новый штамм covid-19, covid-19, пандемия, новости, технологии, наука, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Рандип Гулерия, комментируя заразность нового штамма коронавируса заявил, что очень опасно даже просто один раз пройти без маски мимо носителя нового дельта-плюс варианта вируса. Об этом пишет India Today.
Руководитель ведущего медицинского института Индии пояснил, что новый штамм уже начал распространяться по стране. Он получил название "дельта-плюс".
Новый "мутант" крайне заразен: опасно даже пройти мимо без маски рядом с его носителем.
Власти Индии, отметил врач, беспокоит устойчивость штамма к моноклональным антителам и его способность "обходить" иммунитет человека. При этом, добавил он, в целом меры, которые соблюдают для защиты от опасности обычного COVID-19, эффективны и против нового варианта.
Сейчас лаборатории по всей Индии заняты изучением эффективности вакцин от коронавируса в отношении дельта-плюс штамма.
Напомним, что о накануне минздрав Индии сообщил о выявлении нового варианта "дельта" штамма в отдельных районах трех густонаселенных индийских штатов — Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш.