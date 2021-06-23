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https://1prime.ru/society/20210623/834014747.html
В Германии заявили о возможности сертификации "Спутника V"
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Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил на брифинге в... ПРАЙМ, 23.06.2021
коронавирус, вакцина, спутник v, германия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 23 июн — ПРАЙМ. Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель минздрава ФРГ.
"Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к "Спутнику", но и для всех остальных вакцин. Однако мы подчеркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных,…приняли решение идти европейским путем сертификации. Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине "Спутник", — заявил он.