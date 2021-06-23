БЕРЛИН, 23 июн — ПРАЙМ. Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель минздрава ФРГ. Собянин ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в стране

"Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к "Спутнику", но и для всех остальных вакцин. Однако мы подчеркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных,…приняли решение идти европейским путем сертификации. Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине "Спутник", — заявил он.