МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минздрав Подмосковья при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом допускает введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Власти Подмосковья не видят улучшения ситуации с коронавирусом

"Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но, тем не менее, хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", — сказала Стригункова журналистам в среду.

По ее словам, будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией.

"Будем оценивать ситуацию в течение ближайших нескольких дней", — добавила она.