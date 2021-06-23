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В Подмосковье могут начать пускать в транспорт только по QR-коду
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Минздрав Подмосковья при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом допускает введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих... ПРАЙМ, 23.06.2021
qr-код, коронавирус, подмосковье, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минздрав Подмосковья при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом допускает введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но, тем не менее, хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", — сказала Стригункова журналистам в среду.
По ее словам, будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией.
"Будем оценивать ситуацию в течение ближайших нескольких дней", — добавила она.