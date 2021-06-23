МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минцифры РФ отмечает ажиотажный рост спроса на запись на вакцинацию от коронавируса COVID-19 на портале Госуслуг, за последнюю неделю на прививку записалось 200 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России

"Очень важный вопрос — по сервису вакцинации. У нас более 1,5 миллиона человек записались за это время в электронном виде на вакцинацию, но последнюю неделю мы видим просто ажиотажный рост спроса. За последнюю неделю у нас 200 тысяч человек записались через портал", — сказал Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В три-четыре раза нагрузка выросла, сейчас в день записывается до 40 тысяч человек через портал Госуслуг на вакцинацию", — добавил министр. Он указал, что вне зависимости от способа записи на вакцинацию, на портал передается информация о ее проведении: у каждого пользователя появляется соответствующая отметка. В настоящее время более 11 миллионов пользователей Госуслуг могут видеть запись о вакцинации.

Кроме того. Минцифры и Роспотребнадзор организовали работу по получению в электронном виде результатов ПЦР-тестов из лабораторий Роспотребнадзора. "Как уже Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер РФ — ред.) сказала, до 1 июля все переболевшие граждане также в личный кабинет получат соответствующую выписку о том, что они переболели", — отметил Шадаев.

"Это позволяет нам с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус" реализовать технологию, когда любой пользователь может, фактически, прямо на телефоне предъявить электронный сертификат о вакцинации или электронный результат ПЦР-теста трехдневного, чтобы поучаствовать в мероприятиях. А с 1 июля он также сможет подтвердить, что переболел коронавирусом", — указал он.

С 1 июля в России запускается комплексный сервис записи на диспансеризацию, пользователи смогут выбрать удобное время, чтобы пройти необходимых врачей без очереди. "Очень важно, что мы этот сервис будем активно продвигать. Каждый пользователь, который переболел коронавирусом, или который находится в особых группах риска, получит персональное приглашение в личный кабинет записаться на диспансеризацию", — сказал Шадаев.