ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Около 500 случаев миокардита зафиксировано у молодых людей после вакцинации mRNA-вакцинами (или мРНК-вакцинами) в США, хотя связь между вакцинами и миокардитом не установлена, сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC. Голикова рассказала о темпах вакцинации в России

Комитет сделал вывод, что польза от применения вакцины по-прежнему превышает возможные риски.

"Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", — говорится в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST). Замдиректора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро отметил, что зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз. Из этого числа 309 человек были госпитализированы, почти все они были выписаны сразу после обследования, и почти 80% уже избавились от симптомов. В больнице остаются 9 человек.

"Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", — сказал Мэтью Остер из рабочей группы CDC по вакцинам.

Миокардит — воспалительное заболевание миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

В США для применения одобрены две mRNA-вакцины. Вакцина производства Pfizer одобрена для детей старше 12, а Moderna — для тех, кто старше 16 лет.