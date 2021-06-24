МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Непривитые россияне рассказали о своих планах вакцинироваться

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — написал он.

"С 1 августа ужесточить эту меру — принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", — добавил губернатор.