НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — ПРАЙМ. Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс". Ученый рассказал, сколько будет длиться борьба с коронавирусом

Этот штамм является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). Ранее сообщалось, что в Индии выявлено около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

"На данный момент в Мадхья-Прадеше обнаружено пять человек, инфицированных вариантом коронавируса "дельта плюс". Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — сообщил журналистам министр штата Вишвас Саранг.

Как сообщил представитель местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Он отметил, что у мужа погибшей ранее был положительный результат на COVID-19 и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса.

"Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", — добавил Саранг.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.