МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Число случаев мошенничества от имени служб технической поддержки увеличилось за последние полгода на 57% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил журналистам глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров. Эксперт объяснил, о чем нельзя писать в соцсетях

"К сожалению, тренд на угрозы такого рода растет. По нашей оценке, с декабря 2020 года по май 2021 года количество таких угроз увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал он.

Также, по словам Федорова, число таких атак и по всему миру в прошлом году росла. В России же эксперты компании фиксируют и блокируют в среднем 77 тысяч подобных случаев в месяц. Как отметил эксперт, особенно активно всплески таких атак "происходят во время праздников и локдаунов, когда люди находятся дома".

Специалисты Avast рекомендуют помнить, что официальные службы техподдержки не звонят неожиданно. Если собеседник утверждает, что он представитель отдела технической поддержки крупной компании из сферы информационных технологий, нужно запросить его телефонный номер и проверить его через интернет или телефонную книгу. Перезванивать нужно, только "если вы полностью уверены, что номер официальный, и у вас действительно возникла проблема, которую необходимо устранить".

Кроме того, чтобы защититься от мошенников эксперты советуют не звонить по номеру телефона, если он не представлен на официальном сайте компании, не переходить по спонсируемым объявлениям при поиске номера техподдержки и не сообщать по телефону данные своей банковской карты. Также рекомендуется не передавать контроль над компьютером третьим лицам, "если это не специалист службы поддержки, в которую вы обратились самостоятельно".