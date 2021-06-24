МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России с учетом возросших темпов вакцинации может появиться к сентябрю, заявил РИА Новости в четверг сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Эпидемиолог Минздрава заявил о необходимости вакцинации от COVID и детей

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что ситуация с COVID в России может улучшиться к октябрю.

"С учетом возросших темпов вакцинации, когда люди приходят, чтобы поставить прививку, и стоят в очередях, может привести к ситуации, когда коллективный иммунитет в России сформируется уже к сентябрю", — сказал Круглый.

Он отметил, что сейчас в регионах разная ситуация и по нарастанию количества заболевших, и по увеличению числа привившихся. "В этих обстоятельствах встают вопросы об организации прививочной кампании, в которой особую ответственность несут региональные системы здравоохранения", — сказал сенатор.

По словам Круглого, регионы должны учитывать логистику, доставку и хранение вакцин. "По заявлению Минпромторга, по крайней мере, вакцины "Спутник V" у нас достаточно", — отметил законодатель.

Он напомнил, что бесплатная вакцинация в РФ была объявлена с конца января и, "к сожалению, эти месяцы мы потеряли". Вместе с тем, у людей растет страх перед нарастающим количеством заболевших коронавирусной инфекцией в последнее время и появляется понимание, что вакцинироваться необходимо, все это сказывается на темпах иммунизации, заключил законодатель.