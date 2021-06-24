НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн – ПРАЙМ. Воздействие вакцин на штамм коронавируса "дельта" еще предстоит изучить, сообщил РИА Новости один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний профессор Арвинд Кумар. В России спрогнозировали срок появления коллективного иммунитета к COVID

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.

"Есть вопросы, насколько вакцины эффективны против штамма "дельта", есть противоречивые сообщения. Есть некоторые сообщения, в которых говорится, что он реагирует на вакцины, а даже если этот штамм не полностью к ним восприимчив, то вакцины могут, по крайней мере, превратить серьезное течение заболевания в легкое. Также есть некоторые сообщения, что на самом деле этот штамм может "ускользать" от антител. Так что нам надо собрать больше данных и с уверенностью ответить на вопрос – может штамм "дельта" сопротивляться вакцинации или нет", — сказал Кумар.

Кумар добавил, что рекомендует пройти вакцинацию, даже несмотря на то, что данные по штамму "дельта" не собраны до конца.

"Я думаю, что вакцинация должна проводиться в максимально быстром темпе, потому что хотя и нет точных данных по штамму "дельта", но есть другие штаммы, и если вакцина может хотя бы помочь с частью из них, тяжесть болезней уменьшится", — сказал он.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.