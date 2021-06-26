МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Скорое введение специальных QR-кодов на посещение мест общественного питания и массовых мероприятий немедленно породило и "черный рынок" продажи сертификатов о вакцинации в России, где их стоимость доходит до 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец. Депутат объяснил, чем опасны фиктивные справки о прививке от COVID-19

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "Емиас.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Стоп Коронавирус" или можно воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

"В основном, сертификаты продаются через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, What'sApp и Telegram. В прочих странах также задействованы крупные торговые площадки (такие как Amazon и eBay). Стоимость сертификата в России достигает 30 тысяч рублей, а "расширенный" вариант сертификата может предусматривать внесение данных в реестр вакцинированных от COVID-19", — рассказала Хейфец.

По ее словам, развитие незаконной торговли подтолкнуло "ужесточение антиковидных ограничений и введение обязательной вакцинации в Москве и Московской области для сотрудников сферы услуг".

"Возможно, что в ближайшей перспективе в связи с началом обязательной вакцинации от COVID-19 в столице и отдельных регионах и стартом сезона отпусков (сертификаты о прививке "Спутник V" уже принимают такие страны как Греция, Хорватия, Черногория, Кипр и Грузия) можно будет наблюдать ускоренный рост предложения фейковых паспортов вакцинации, что повлияет на эффективность мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции в России", — считает эксперт.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса.

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