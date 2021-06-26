МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. С 1 июля будущие мамы из небогатых семей, а также родители-одиночки смогут подать заявления на новые пособия на детей. Об этом сообщает "Российская газета".

Первый вид пособий — выплата беременным женщинам, вставшим на учет в консультацию в ранние сроки беременности. Минтруд пояснил, что такое пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беременности. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. С 1 июля россиянам придется увеличить траты на интернет

Отмечается, что выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А вот если в семье пять особняков миллиардной стоимости и полный гараж дорогих иномарок, то откажут.

Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения — по истечении 30 дней, вплоть до родов.

Второй вид пособий — выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Эта выплата будет назначена: единственному родителю (то есть второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

Выплата будет распространяться и на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун (попечитель), но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Пособие назначается с 8 лет и будет выплачиваться до 17 лет. При этом выплата назначается на один год и продлевается по заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.