МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Иран начал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", готова тестовая партия, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины "Спутник V", — заявили в фонде. Собянин ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в стране

Там же отметили, что вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.

"РФПИ и Actoverco активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера. Локальное производство вакцины "Спутник V" в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. "Спутник V" уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок, отметили в РФПИ.