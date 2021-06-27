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ВОЗ назвала ситуацию со штаммом "дельта плюс" тревожной
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила текущую ситуацию с новым штаммом коронавируса "дельта плюс" в нашей стране как тревожную, отметила эксперт в эфире... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила текущую ситуацию с новым штаммом коронавируса "дельта плюс" в нашей стране как тревожную, отметила эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Медик подчеркнула, что этот штамм поражает очень много клеток.
"Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. Надо сейчас реагировать", — отметила Вуйнович.
Она пояснила, что в сложившейся ситуации с распространением штамма "дельта плюс" нужно реагировать срочно. В том числе — вакцинироваться и продолжать носить защитные маски. В противном случае, придется ввести локдаун.