МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила текущую ситуацию с новым штаммом коронавируса "дельта плюс" в нашей стране как тревожную, отметила эксперт в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Медик подчеркнула, что этот штамм поражает очень много клеток.

"Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость. Надо сейчас реагировать", — отметила Вуйнович.

Она пояснила, что в сложившейся ситуации с распространением штамма "дельта плюс" нужно реагировать срочно. В том числе — вакцинироваться и продолжать носить защитные маски. В противном случае, придется ввести локдаун.