МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Учеными Национального института вирусологии Индии был впервые обнаружен вирус Нипах (NiV) у летучих мышей. Об этом написало издание The Indian Express со ссылкой на результаты экспертизы, которые получили Индийский совет медицинских исследований совместно с Национальным институтом вирусологии. Ученые разрабатывают необычную вакцину от коронавируса

Отмечается, что вирус, который в природе выявляется у летучих мышей, может быть очень опасен для человека. Он вызывает тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. К людям он передается через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Впервые он был зарегистрирован в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, еще дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

С весны 2020 года исследователи с помощью туманных сетей поймали десятки крылатых животных и проанализировали образцы летучих мышей видов Rousettus leschenaultii (летучие мыши среднего размера) и Pipistrellus Pipistrellus (крошечные насекомоядные летучие мыши), которые обитают в Махабалешваре, популярном горном городе в районе Сатара, штат Махараштра. В результате они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

"По словам ученых, повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин или противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей", — сообщается в статье.