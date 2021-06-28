МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Министерство труда РФ предлагает сделать обязательной Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для региональных и муниципальных органов соцзащиты, пишет "Коммерсантъ".

" Семья с детьми

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ЕГИССО, по данным издания, будет использоваться при расчете и предоставлении мер социальной поддержки в регионах. В некоторых муниципальных образованиях до сих пор информация обрабатывается и все операции выполняются вручную. Чаще всего вся работа по назначению пособий осуществляется в других информационных системах.

Согласно инициативе Минтруда, также будут определены единые требования к региональным информационным системам для возможности обмена информацией с ЕГИССО.