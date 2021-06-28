МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Министерство труда РФ предлагает сделать обязательной Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) для региональных и муниципальных органов соцзащиты, пишет "Коммерсантъ".

С 1 июля беременные женщины и родители-одиночки получат новые пособия

Согласно инициативе Минтруда, также будут определены единые требования к региональным информационным системам для возможности обмена информацией с ЕГИССО.