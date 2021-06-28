ЧИТА, 28 июн — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых групп населения вводится в Забайкальском крае из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за июнь показатель заболеваемости в регионе вырос в четыре раза

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)… категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", — говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапы, опубликованном на сайте управления.

Обязательные прививки, в частности, вводятся для работников здравоохранения, образования, соцзащиты, сфер торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, сотрудников финансовых организаций, организаций с услугами почтовой связи, многофункциональных центров, культуры, досуга и спорта. Также обязательная вакцинация затронет сотрудников госслужбы.

Первый компонент вакцины работники должны получить до 27 июля, второй – до 27 августа.