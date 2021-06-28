МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Три российский ведомства согласовали согласовали проект постановления о переносе выходных дней в 2022 году. Названо условие для повышенной индексации пенсий

В частности, документ согласовывали министерство финансов, Минэкономразвития и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Проект прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии.

Документом предлагается, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.

Также предлагается перенести выходной с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Перечислены изменения, которые ожидают россиян с 1 июля

Таким образом, в следующем 2022 году россияне будут отдыхать:

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая;



с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

Предполагается, что всего в следующем году будет 28 праздничных дней.

При этом в стране все еще продолжается дискуссия: стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские оставлять по-прежнему "разорванными".