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В правительстве согласовали перенос выходных дней в 2022 году
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Три российский ведомства согласовали согласовали проект постановления о переносе выходных дней в 2022 году. В частности, документ согласовывали министерство финансов,... ПРАЙМ, 28.06.2021
праздник, выходные, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Три российский ведомства согласовали согласовали проект постановления о переносе выходных дней в 2022 году.
В частности, документ согласовывали министерство финансов, Минэкономразвития и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Проект прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии.
Документом предлагается, что выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.
Также предлагается перенести выходной с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом, в следующем 2022 году россияне будут отдыхать:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
Предполагается, что всего в следующем году будет 28 праздничных дней.
При этом в стране все еще продолжается дискуссия: стоит ли сохранять длинные выходные в январе, а майские оставлять по-прежнему "разорванными".